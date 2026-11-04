МЧС Азербайджана и Беларуси подписали регламент взаимодействия и обмена информацией

МЧС Азербайджана и Беларуси подписали регламент об организации взаимодействия и обмена информацией между центрами управления чрезвычайными и кризисными ситуациями двух стран.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, документ подписали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Синявский находится с визитом в Азербайджане в связи с проведением в Баку XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В ходе встречи министры обсудили сотрудничество между ведомствами двух стран.

Гейдаров подчеркнул значимость проведения в Азербайджане столь престижного спортивного мероприятия.

Гейдаров выразил уверенность, что нынешний визит и подписанный в его рамках регламент внесут существенный вклад в расширение оперативного обмена информацией о чрезвычайных ситуациях и обмена опытом.

Синявский поблагодарил за теплую встречу и отметил высокий уровень организации чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

Белорусский министр отметил, что переговоры и документ, подписанный в ходе нынешнего визита, создадут основу для дальнейшего расширения связей между МЧС Азербайджана и Беларуси.

Затем Синявский вручил Гейдарову нагрудный знак "За пропаганду безопасности жизнедеятельности". Награда присуждена за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в организацию взаимодействия с МЧС Беларуси.