Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 20:21
Завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования, и завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Италии Серджо Маттарелла в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
"Шаг, который мы предпримем с президентом Алиевым, будет служить нашему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству. Италия очень гордится этой дружбой и намерена поднять ее на самый высокий уровень", - подчеркнул он.
Последние новости
21:19
Фото
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
21:16
Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничестваВнешняя политика
21:03
Фото
В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане"Внешняя политика
21:03
На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и ЕреваномВ регионе
20:53
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования ПакистануАрмия
20:42
Фото
На суде по делу Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемниковПроисшествия
20:35
Неизвестные обстреляли из пиротехники самолет БундесвераДругие страны
20:34
Фото
III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победуКомандные
20:29