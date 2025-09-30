Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном

Завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования, и завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Италии Серджо Маттарелла в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Шаг, который мы предпримем с президентом Алиевым, будет служить нашему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству. Италия очень гордится этой дружбой и намерена поднять ее на самый высокий уровень", - подчеркнул он.