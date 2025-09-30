Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 20:21
    Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном

    Завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования, и завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Италии Серджо Маттарелла в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

    "Шаг, который мы предпримем с президентом Алиевым, будет служить нашему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству. Италия очень гордится этой дружбой и намерена поднять ее на самый высокий уровень", - подчеркнул он.

    Серджо Маттарелла Ильхам Алиев Дружба
    Mattarella: İtaliya Azərbaycanla dostluqdan çox fərəhlənir və bunu ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq fikrindədir

    Последние новости

    21:19
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    21:16

    Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничества

    Внешняя политика
    21:03
    Фото

    В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане"

    Внешняя политика
    21:03

    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

    В регионе
    20:53

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Армия
    20:42
    Фото

    На суде по делу Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    Происшествия
    20:35

    Неизвестные обстреляли из пиротехники самолет Бундесвера

    Другие страны
    20:34
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу

    Командные
    20:29

    Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

    В регионе
    Лента новостей