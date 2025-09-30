Mattarella: İtaliya Azərbaycanla dostluqdan çox fərəhlənir və bunu ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq fikrindədir
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 20:14
Sabah İtaliya ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət, təhsil sahələrində mühüm bir gün olacaqdır və biz sabah səhər birgə tədbirdə iştirak edəcəyik.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Prezident İlham Əliyevlə atdığımız addım bizim qarşılıqlı anlaşmaya, dostluğa, əməkdaşlığımıza xidmət edən addım olacaqdır ki, İtaliya bu dostluqdan çox fərəhlənir və bunu ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq fikrindədir", - deyə o vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:17
İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilibDaxili siyasət
21:14
Cahangir Seyed Abbasi: "Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır"Komanda
21:04
Naməlum şəxslər Bundesverə məxsus təyyarəni pirotexniki vasitələrdən atəşə tutubDigər ölkələr
20:53
Türkiyə MTŞ-nin iclasında Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma müzakirə olunubRegion
20:52
Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh bütün region üçün vacibdirRegion
20:43
Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi perspektivləri müzakirə edilibXarici siyasət
20:39
Azərbaycan müdafiə naziri Pakistan tərəfinə başsağlığı veribHərbi
20:37
Foto
Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilibHadisə
20:32
Foto