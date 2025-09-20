Марта Кос: ЕС и Армения никогда не были так близки, как сейчас
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 12:44
Европейский союз и Армения никогда не были так близки, как сейчас.
Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос написала в соцсети "X".
Она отметила, что встретилась накануне в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Я объявила о втором транше в размере 202 млн евро в рамках Плана устойчивости и развития и начала новый политический диалог высокого уровня с вице-премьером Мгером Григоряном", - подчеркнула Кос.
Напомним, что комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос 18 сентября находилась с визитом в Азербайджане, после чего отправилась в Армению.
Последние новости
13:31
Норрис стал лучшим в третьей практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
13:29
Фото
Global Media Group присоединилась к экологической акции "Защитим Каспий"Экология
13:22
Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБДругие страны
13:16
Фото
Глава прокуратуры Уганды посетил АзербайджанВнешняя политика
13:14
Пашинян назвал открытым и честным диалог с ПутинымВ регионе
13:01
С момента полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана минуло 2 годаВнутренняя политика
13:00
Президенты Азербайджана и Руанды провели переговоры один на одинВнешняя политика
12:59
Фото
В Ханкенди проходит празднование Дня городаКарабах
12:57