    Марта Кос: ЕС и Армения никогда не были так близки, как сейчас

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 12:44
    Европейский союз и Армения никогда не были так близки, как сейчас.

    Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос написала в соцсети "X".

    Она отметила, что встретилась накануне в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    "Я объявила о втором транше в размере 202 млн евро в рамках Плана устойчивости и развития и начала новый политический диалог высокого уровня с вице-премьером Мгером Григоряном", - подчеркнула Кос.

    Напомним, что комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос 18 сентября находилась с визитом в Азербайджане, после чего отправилась в Армению.

    Marta Kos: Aİ və Ermənistan heç vaxt indiki qədər bir-birinə yaxın olmayıb

