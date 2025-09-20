Марта Кос: ЕС и Армения никогда не были так близки, как сейчас

Европейский союз и Армения никогда не были так близки, как сейчас.

Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос написала в соцсети "X".

Она отметила, что встретилась накануне в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Я объявила о втором транше в размере 202 млн евро в рамках Плана устойчивости и развития и начала новый политический диалог высокого уровня с вице-премьером Мгером Григоряном", - подчеркнула Кос.

Напомним, что комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос 18 сентября находилась с визитом в Азербайджане, после чего отправилась в Армению.