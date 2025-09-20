Marta Kos: Aİ və Ermənistan heç vaxt indiki qədər bir-birinə yaxın olmayıb
- 20 sentyabr, 2025
- 12:34
Avropa İttifaqı (Aİ) və Ermənistan heç vaxt indiki qədər bir-birinə yaxın olmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos "X"də yazıb.
O bildirib ki, Yerevanda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşərək tərəfdaşlıq prioritetlərini irəli aparmağı müzakirə edib.
"Dayanıqlılıq və İnkişaf Planı çərçivəsində 202 milyon avronun ikinci ödənişini elan etdim və Baş nazirin müavini Mqer Qriqoryanla yeni Yüksək Səviyyəli Siyasət Dialoquna başladım",-deyə M.Kos vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos bundan əvvəl - sentyabrın 18-də Azərbaycanda səfərdə olub. Onun Ermənistan səfəri isə sentyabrın 19-20-si üçün nəzərdə tutulub.
🇪🇺 and 🇦🇲 have never been as close as now.— Marta Kos (@MartaKosEU) September 20, 2025
Met PM @NikolPashinyan in Yerevan to advance our partnership priorities.
I announced the second payment of €202 million under the Resilience and Growth Plan and launched a new High-Level Policy Dialogue with DPM Grigoryan. pic.twitter.com/THDAx5tgQE