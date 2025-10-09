Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Марокко заинтересовано в развитии сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 13:54
    Марокко заинтересовано в развитии сотрудничества с Азербайджаном

    Марокко заинтересовано в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

    Об этом в беседе с Report заявил президент Всемирной федерации ветеранов Марокко Аль-Мустафа аль-Ктири.

    "Сегодня король Марокко Мухаммед VI уделяет особое внимание развитию международных связей с государствами, с которыми нас объединяют общие религиозные и культурные ценности, такими как Азербайджан", - сказал он.

    Верховный комиссар отметил, что сегодня между Азербайджаном и Марокко активно развиваются контакты в экономической, социальной, культурной и туристической сферах:

    "Наша цель - внести вклад в укрепление мира и стабильности в мире. Это сотрудничество может охватывать не только две страны, но и в целом регионы Южного Кавказа и Северной Африки", - сказал он.

    Марокко Азербайджан сотрудничество
    Mərakeş nümayəndəsi: Azərbaycanla münasibətlərin möhkəmləndirilməsində maraqlıyıq
    Official: Morocco committed to strengthening ties with Azerbaijan

    Последние новости

    14:26

    Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерство

    Другие страны
    14:26
    Фото

    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

    Армия
    14:24

    Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Вянгли вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:18

    ХАМАС: В рамках сделки из израильских тюрем отпустят свыше 2 тыс. палестинцев

    Другие страны
    14:13

    Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 год

    Промышленность
    14:12

    Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверия

    Другие страны
    14:01

    Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестиции

    Другие страны
    13:59

    Пашинян: TRIPP откроет возможности для сотрудничества в сфере транспорта и энергетики

    В регионе
    Лента новостей