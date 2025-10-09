Марокко заинтересовано в развитии сотрудничества с Азербайджаном
09 октября, 2025
- 13:54
Марокко заинтересовано в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном.
Об этом в беседе с Report заявил президент Всемирной федерации ветеранов Марокко Аль-Мустафа аль-Ктири.
"Сегодня король Марокко Мухаммед VI уделяет особое внимание развитию международных связей с государствами, с которыми нас объединяют общие религиозные и культурные ценности, такими как Азербайджан", - сказал он.
Верховный комиссар отметил, что сегодня между Азербайджаном и Марокко активно развиваются контакты в экономической, социальной, культурной и туристической сферах:
"Наша цель - внести вклад в укрепление мира и стабильности в мире. Это сотрудничество может охватывать не только две страны, но и в целом регионы Южного Кавказа и Северной Африки", - сказал он.
