    Марокко: Цифровизация рынка труда станет приоритетом в сотрудничестве с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 12:20
    Марокко: Цифровизация рынка труда станет приоритетом в сотрудничестве с Азербайджаном

    Цифровизация рынка труда и новые сектора экономики станут приоритетом Марокко в сотрудничестве с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономической интеграции и малых предприятий Марокко Юнес Секкури в рамках заседания исполнительного совета Исламского центра труда в Баку.

    Министр заявил, что ближайшие планы сотрудничества охватывают 2026 и 2028 годы и будут сосредоточены на цифровизации рынка труда и развитии искусственного интеллекта.

    По его словам, в условиях глобальных изменений необходимо уделить особое внимание переквалификации и повышению навыков молодежи, а также созданию специализированных программ подготовки кадров.

    Секкури также подчеркнул важность обмена опытом между странами Организации исламского сотрудничества.

    "В Марокко автомобильная промышленность является одним из ведущих секторов - к концу года страна планирует экспортировать 1 млн автомобилей, включая электромобили. Доходы авиационного сектора превышают 22 млрд долларов. В то же время Азербайджан обладает значительными возможностями в других сферах, в том числе нефтегазовой. Обмен опытом и совместные инвестиции помогут готовить новые поколения специалистов и формировать гибкий рынок труда", - отметил министр.

    Азербайджан Марокко сотрудничество
