İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Mərakeşli nazir: Əmək bazarının rəqəmsallaşdırılması Azərbaycanla əməkdaşlıqda prioritet olacaq

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:36
    Mərakeşli nazir: Əmək bazarının rəqəmsallaşdırılması Azərbaycanla əməkdaşlıqda prioritet olacaq

    Əmək bazarının rəqəmsallaşdırılması və iqtisadiyyatın yeni sektorları Mərakeşin Azərbaycanla əməkdaşlığında prioritet olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mərakeşin iqtisadi inteqrasiya və kiçik müəssisələr naziri Yunes Sekkuri Bakıda İslam Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurasının iclası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Nazir bəyan edib ki, ən yaxın əməkdaşlıq planları 2026 və 2028-ci illəri əhatə edir və əsas diqqət əmək bazarının rəqəmsallaşdırılması, süni intellektin inkişafına yönəldiləcək.

    Onun sözlərinə görə, qlobal dəyişikliklər şəraitində gənclərin ixtisas və bacarıqlarının artırılmasına, eləcə də ixtisaslaşmış kadr hazırlığı proqramlarının yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.

    Y.Sekkuri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri arasında təcrübə mübadiləsinin vacibliyini də vurğulayıb.

    "Mərakeşdə avtomobil sənayesi aparıcı sektorlardan biridir - ilin sonuna qədər ölkə 1 milyon avtomobil, o cümlədən elektromobil ixrac etməyi planlaşdırır. Aviasiya sektorunun gəlirləri 22 milyard dolları üstələyir. Eyni zamanda, Azərbaycan digər sahələrdə, o cümlədən neft-qaz sahəsində böyük imkanlara malikdir. Təcrübə mübadiləsi və birgə investisiyalar yeni nəsil mütəxəssislər hazırlamağa və çevik əmək bazarı formalaşdırmağa kömək edəcək", - nazir qeyd edib.

    Mərakeş Yunes Sekkuri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
    Марокко: Цифровизация рынка труда станет приоритетом в сотрудничестве с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    13:14

    FHN Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib

    Digər
    13:14

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    13:11

    Tibbi turizmlə tanış olmaq üçün xarici ölkə nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti