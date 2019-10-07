Марков: Выступление президента Азербайджана стало одним из сильнейших на Валдайском форуме в Сочи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев смог донести свое послание до сложной аудитории благодаря своему опыту и дипломатическому дару.

Как передает Report, об этом заявил российский политолог Сергей Марков на пресс-конференции в Баку, посвященной выступлению Ильхама Алиева в Валдайском клубе в Сочи.

"Приглашение Ильхама Алиева в Сочи на Валдайский форум - выражение дружественных отношений к Баку со стороны Москвы", - заявил С.Марков, добавив, что в отношениях между странами установилась "бакинская погода".

По его словам, азербайджанский президент в Сочи попытался объяснить логику интересов и действий Азербайджана в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Считаю, что это было очень важное заявление, одно из сильнейших на всем форуме. Академическое и медийное сообщество, присутствовавшее на форуме, недостаточно осведомлено о самом конфликте в силу того, что формирует свою позицию благодаря информации из СМИ, которые подвержены влиянию армянской диаспоры. И в этом плане у азербайджанского президента была сложная аудитория", - добавил российский эксперт.

С.Марков подчеркнул, что ООН сегодня стоит на позиции Азербайджана.

"Ни одна страна не ставит под сомнение резолюции Совета безопаснгости ООН. Другое дело, что эти резолюции не исполняются, о чем говорил Ильхам Алиев", - сказал политолог.

По его словам, азербайджанскому президенту смог ясно и точно изложить свою точку зрения благодаря своему опыту и высокому дипломатическому дару.

Он указал, что благодаря этому дару Азербайджан сегодня стал площадкой для проведения различных международных мероприятий, а также переговоров.

"Президент Азербайджана сегодня пользуется уважением на международной арене", - сказал С.Марков.