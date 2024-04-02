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Маркевич: Открываются новые перспективы сотрудничества Азербайджана и Беларуси в сфере культуры

Маркевич: Открываются новые перспективы сотрудничества Азербайджана и Беларуси в сфере культуры В сотрудничестве между Азербайджаном и Беларусью в области культуры открываются новые перспективы.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 16:19
Маркевич: Открываются новые перспективы сотрудничества Азербайджана и Беларуси в сфере культуры

В сотрудничестве между Азербайджаном и Беларусью в области культуры открываются новые перспективы.

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич на открытии выставки белорусских художников в Баку.

По словам министра, Дни культуры Беларуси в Азербайджане, в рамках которых организована выставка, имеют насыщенную программу, которая позволит ознакомиться с культурой и фольклором этой страны.

"Сегодня определились сроки, буквально 10 дней, для того, чтобы сформировать рабочие группы в сфере культуры между Азербайджаном и Беларусью. Все лучшие проекты войдут в дорожную карту организации совместной работы. Это будет долгосрочная программа, и каждый год мы будем подводить итоги. Уверен, что сегодня пишется новая история во взаимоотношениях в сфере культуры Азербайджана и Беларуси", - сказал министр.

Маркевич также отметил, что в Беларуси с нетерпением ждут исполнителей, художников, скульпторов, архитекторов, которые представят прекрасную страну Азербайджан.

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