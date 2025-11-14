Марияна Куюнджич: ЕС стремится к укреплению отношений с Азербайджаном

Европейский союз стремится к дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном и расширению взаимных контактов между людьми.

Как передает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич, выступая на мероприятии "ЕС и молодежь: во имя устойчивого будущего".

По ее словам, за последние месяцы Европейский союз провел в Азербайджане несколько образовательных инициатив, цель которых - усилить сотрудничество и создать "мосты" между обществами.

"Мы стараемся укреплять связи между ЕС и Азербайджаном и строим мосты между людьми. Особую благодарность хочу выразить Молодым послам Европы (YEAs), которые играют роль такого моста. В Азербайджане они делают очень большую работу", - отметила дипломат.

Куюнджич также подчеркнула важность роли женщин в дипломатии. "Мы будем говорить о роли женщин в дипломатии. Как женщина-посол, я высоко ценю инклюзивность и разнообразие. Когда женщины участвуют в дипломатических процессах, мы достигаем больших успехов", - сказала она.