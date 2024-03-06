О нас

МИД России: Исламофобия в ПАСЕ достигла немыслимого размаха

МИД России: Исламофобия в ПАСЕ достигла немыслимого размаха Мир нуждается в справедливой оценке того, что происходит в Совете Европы.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 15:34
МИД России: Исламофобия в ПАСЕ достигла немыслимого размаха

Мир нуждается в справедливой оценке того, что происходит в Совете Европы.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя журналистам решение о приостановке деятельности делегации Азербайджана в ПАСЕ.

"Все, чем занимается ПАСЕ, абсолютно политизировано. И, к сожалению, не только в этой организации, но и в смежных ей, например, ОБСЕ. Все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в Совете Европы", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ПАСЕ проявляет свою нетерпимость, высокомерие и неоколониальный шовинизм по отношению к некоторым государствам.

"Исламофобия в ПАСЕ достигла немыслимого размаха. Все это разрушительное влияние Запада, поставившего СЕ на грань институционального кризиса", - подчеркнула Захарова.

24 января делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила на заседании Ассамблеи с заявлением, объявив о решении прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: AŞPA-da islamofobiya ağlasığmaz həddə çatıb
Версия на английском языке Moscow: Islamophobia in PACE at unimaginable scale

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi