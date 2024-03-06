МИД России: Исламофобия в ПАСЕ достигла немыслимого размаха

Мир нуждается в справедливой оценке того, что происходит в Совете Европы.

Мир нуждается в справедливой оценке того, что происходит в Совете Европы.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя журналистам решение о приостановке деятельности делегации Азербайджана в ПАСЕ.

"Все, чем занимается ПАСЕ, абсолютно политизировано. И, к сожалению, не только в этой организации, но и в смежных ей, например, ОБСЕ. Все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в Совете Европы", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ПАСЕ проявляет свою нетерпимость, высокомерие и неоколониальный шовинизм по отношению к некоторым государствам.

"Исламофобия в ПАСЕ достигла немыслимого размаха. Все это разрушительное влияние Запада, поставившего СЕ на грань институционального кризиса", - подчеркнула Захарова.

24 января делегация Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила на заседании Ассамблеи с заявлением, объявив о решении прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.