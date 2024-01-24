О нас

Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ

Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ Делегация Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 24 января выступила с заявлением на заседании структуры.
Внешняя политика
24 января 2024 г. 18:18
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ

Делегация Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 24 января выступила с заявлением на заседании структуры.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении говорится:

"Азербайджанская Республика — гордая, независимая, суверенная, демократическая и мультикультурная страна. Демократия — наш осознанный выбор. Со времени обретения независимости в 1991 году мы добились огромного прогресса в обеспечении прав человека и верховенства закона в Азербайджане.

Основная цель ПАСЕ — обеспечить платформу для диалога между парламентариями разных стран, основанного на взаимном уважении и равных условиях.

Вступив в Совет Европы в 2001 году, Азербайджан искренне надеялся и ожидал, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенство закона, поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, нарушенные в результате военной агрессии и оккупации Арменией части ее международно признанных территорий. И, следовательно, справедливость будет восстановлена во имя достижения прочного мира в регионе.

За девятнадцать лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке.

После исторической победы Азербайджана над агрессией, оккупацией и насильственным сепаратизмом, а также восстановления его территориальной целостности и суверенитета мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу. В течение почти двадцати лет, когда азербайджанская делегация поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, нам говорили, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами. Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан. Избирательное толкование международного права и различное отношение к вопросам, касающимся территориальной целостности и суверенитета государств, демонстрируют циничную и лицемерную природу авторов этого позорного предложения.

К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ.

Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов.

Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом.

Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления".

После зачитывания заявления делегация покинула зал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani delegation ceases its engagement with PACE
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndə heyəti AŞPA ilə əməkdaşlığı dayandırıb

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi