    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 22:12
    Марияна Куюнджич назначена новым послом ЕС в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейской службы внешних связей.

    В настоящее время М. Куюнджич является представителем Хорватии в Комитете по политическим вопросам и безопасности (КПБ).

    Avropa İttifaqı Azərbaycana yeni səfir təyin edib

