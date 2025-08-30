Марияна Куюнджич назначена новым послом ЕС в Азербайджане
Внешняя политика
- 30 августа, 2025
- 22:12
Марияна Куюнджич назначена новым послом ЕС в Азербайджане.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейской службы внешних связей.
В настоящее время М. Куюнджич является представителем Хорватии в Комитете по политическим вопросам и безопасности (КПБ).
