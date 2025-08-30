    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Avropa İttifaqı Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 22:09
    Avropa İttifaqı Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

    "Report" qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bəyan edib.

    Yeni səfir Mariyana Kuyundziçdir, o, hazırda Xorvatiyanın Aİ-nin Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsində nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərir.

    Səfir   Azərbaycan   Avropa İttifaqı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Марияна Куюнджич назначена новым послом ЕС в Азербайджане

    Son xəbərlər

    23:38

    "At gücü" - klassik avtomobillərin yürüşü və çövkən oyunu keçirilib

    Daxili siyasət
    23:34

    Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    23:18

    Cəlilabadda bıçaqlanan 46 yaşlı kişinin durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:13

    Ərdoğan Çinə səfərə gedib

    Region
    23:11

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    23:11

    İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:59

    Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:41

    Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:36

    KİV: Aİ qərarların qəbulunda yekdillik prinsipindən imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti