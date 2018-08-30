Мамука Бахтадзе: Грузия и Азербайджан - стратегические партнеры

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры".

Как сообщает Report, об этом 30 августа на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, отношения между двумя странами стремительно развиваются: "Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры, и это очень большое достижение. Для нас очень важны отношения между народами. Для нас также важны добрососедские, дружественные и братские связи. Наши предки заложили прекрасную основу наших связей, и эти связи уже стремительно развиваются на этой основе. Региональные проекты, которые мы осуществили вместе, действительно очень выгодны для международного сотрудничества и региона. Мы многого достигли в рамках регионального сотрудничества в транспортной, энергетической и других сферах. Конечно, наш потенциал велик, и я надеюсь, что в результате двусторонних связей и реализации двусторонних проектов мы сможем еще лучше развить этот потенциал. Торговый оборот между нашими странами растет. B этом году он может достичь миллиарда долларов, однако это не означает полного использования нашего потенциала, у нас есть еще больший потенциал.

Я уверен, что в результате двустороннего сотрудничества в последующие два года мы сможем увеличить этот оборот на 50-60 процентов. Отрадно, что у нас эффективное сотрудничество и в других сферах, в том числе в области культуры, искусства, спорта. Радует, что азербайджанские туристы и инвесторы очень комфортно чувствуют себя в Грузии. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь еще больших целей".