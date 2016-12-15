Малена Мард: ЕС в отношениях с Азербайджаном возлагает большие надежды на следующий год

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 2016 год имеет большое значение в отношениях Азербайджан-ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард журналистам.

"2016 год имеет большое значение для отношений Азербайджан-ЕС. Именно в этом году мы решили построить отношения с Азербайджаном на новой правовой плоскости, так как текущая политическая плоскость, на которой основываются наши отношения сейчас, была создана в 1996 году", - заявила М.Мард.

По ее словам, для обеспечения более глубокого сотрудничества между ЕС и Азербайджаном необходимо сформировать и согласовать данную новую политическую плоскость.

"Этот год на самом деле был насыщенным. Хочу отметить, в редких случаях двое высокопоставленных представителей ЕС одновременно посещают одну страну. Мы были свидетелями этого в феврале текущего года в Азербайджане. Баку посетили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович", - отметила посол.

Она также напомнила, что в сентябре Азербайджан посетили представители Европарламета.

"Азербайджан продолжает сотрудничество в рамках Евронеста, а также в этом году прошли заседания трех подкомитетов из четырех. Это говорит о напряженной повестке", - добавила М.Мард.

Посол подчеркнула, что ЕС возлагает большие надежды на 2017 год, на который намечены различные визиты.

"Мы придаем большую значимость обсуждению вопросов по управлению, экономике, демократии, энергетике", - добавила она.