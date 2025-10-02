Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 22:46
Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с важными шагами на пути к мирному урегулированию с Арменией, поддержанными Белым домом.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Санду в соцсети по итогам встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Копенгагене.
"Мы также обсудили укрепление молдавско-азербайджанских экономических связей на благо обеих стран", - написала президент Молдовы.
Отметим, что лидеры встретились в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества.
