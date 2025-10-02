Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 22:46
    Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

    Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с важными шагами на пути к мирному урегулированию с Арменией, поддержанными Белым домом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Санду в соцсети по итогам встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Копенгагене.

    "Мы также обсудили укрепление молдавско-азербайджанских экономических связей на благо обеих стран", - написала президент Молдовы.

    Отметим, что лидеры встретились в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

