Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с важными шагами на пути к мирному урегулированию с Арменией, поддержанными Белым домом.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Санду в соцсети по итогам встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Копенгагене.

"Мы также обсудили укрепление молдавско-азербайджанских экономических связей на благо обеих стран", - написала президент Молдовы.

Отметим, что лидеры встретились в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества.