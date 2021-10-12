Махмуд Мамедгулиев принимает участие в VI встрече глав МИД СВМДА

В столице Казахстана Нур-Султане проходит VI встреча министров иностранных дел государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В столице Казахстана Нур-Султане проходит VI встреча министров иностранных дел государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азертадж", во встрече также принимает участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

В повестке встречи глав МИД будут обсуждаться перспективы развития в контексте усиления мер доверия в основных сегментах деятельности форума.

По итогам встречи ожидается принятие политической декларации.

Отметим, что инициативу о создании совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии выдвинул первый президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев. В настоящее время организация имеет 27 постоянных членов и 8 наблюдателей, включая Азербайджан.

Встречи глав государств и правительств стран-участниц совещания проводятся не реже одного раза в четыре года.