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Махмуд Мамедгулиев принимает участие в VI встрече глав МИД СВМДА

Махмуд Мамедгулиев принимает участие в VI встрече глав МИД СВМДА В столице Казахстана Нур-Султане проходит VI встреча министров иностранных дел государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 11:09
Махмуд Мамедгулиев принимает участие в VI встрече глав МИД СВМДА
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В столице Казахстана Нур-Султане проходит VI встреча министров иностранных дел государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азертадж", во встрече также принимает участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

В повестке встречи глав МИД будут обсуждаться перспективы развития в контексте усиления мер доверия в основных сегментах деятельности форума.

По итогам встречи ожидается принятие политической декларации.

Отметим, что инициативу о создании совещания по мерам взаимодействия и доверия в Азии выдвинул первый президент Казахстана - Нурсултан Назарбаев. В настоящее время организация имеет 27 постоянных членов и 8 наблюдателей, включая Азербайджан.

Встречи глав государств и правительств стран-участниц совещания проводятся не реже одного раза в четыре года.

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Версия на английском языке Mahmud Mammad-Guliyev attending 6th meeting of CICA Foreign Ministers
Версия на азербайджанском языке Mahmud Məmməd-Quliyev AQEM XİN başçılarının VI görüşündə iştirak edir

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