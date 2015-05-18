Люксембург призвал страны Восточного партнерства к единогласию касательно резолюции саммита

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Люксембург считает, что страны-члены Восточного партнерства на саммите в Риге должны стремиться к единогласию в оценках ситуации на Украине. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

"Я думаю, что Рижский саммит будет достаточно трудным в том, что касается резолюции. Во-первых, это касается территориальной целостности Украины: даже между странами-членами Восточного партнерства нет единогласия. Но я думаю, что нужно единогласие. Нужно также единогласие в том, чтобы осудить нарушение международного права в том, что касается Крыма", - заявил Ассельборн журналистам, комментируя ожидания от саммита.

Саммит пройдет 21-22 мая в Риге. Участниками программы ЕС Восточное партнерство являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.