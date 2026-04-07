Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха

Азербайджан демонстрирует впечатляющие темпы восстановления освобожденных городов и возвращения населения.

Как сообщает Report, таким мнением поделился старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в социальной сети X, комментируя свою недавнюю поездку в Карабах.

"Мне выпала честь посетить освобожденные города Агдам, Ханкенди и Шуша - в их восстановлении достигнут невероятный прогресс", - отметил он.

По словам эксперта, Карабах оставляет особое впечатление: "Это совершенно особенное место".

Отдельное внимание Коффи уделил Агдаму, подчеркнув его экономическую значимость в дооккупационный период. "До Первой Карабахской войны этот город был одним из важнейших на юго-западе страны, центром экономической, транспортной и культурной жизни. Оккупировавшие его армяне не оставили после себя ничего - абсолютно ничего - кроме камней и обломков", - написал он.

По его словам, население было полностью вытеснено, а территория оказалась заминирована и разрушена.

При этом Коффи отметил текущие темпы восстановления: "Тем не менее, сегодня прогресс в восстановлении и переселении впечатляет. Большое спасибо местным чиновникам и администрации, которые проделывают потрясающую работу", - подчеркнул он.