    Внешняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 10:12
    Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха

    Азербайджан демонстрирует впечатляющие темпы восстановления освобожденных городов и возвращения населения.

    Как сообщает Report, таким мнением поделился старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в социальной сети X, комментируя свою недавнюю поездку в Карабах.

    "Мне выпала честь посетить освобожденные города Агдам, Ханкенди и Шуша - в их восстановлении достигнут невероятный прогресс", - отметил он.

    По словам эксперта, Карабах оставляет особое впечатление: "Это совершенно особенное место".

    Отдельное внимание Коффи уделил Агдаму, подчеркнув его экономическую значимость в дооккупационный период. "До Первой Карабахской войны этот город был одним из важнейших на юго-западе страны, центром экономической, транспортной и культурной жизни. Оккупировавшие его армяне не оставили после себя ничего - абсолютно ничего - кроме камней и обломков", - написал он.

    По его словам, население было полностью вытеснено, а территория оказалась заминирована и разрушена.

    При этом Коффи отметил текущие темпы восстановления: "Тем не менее, сегодня прогресс в восстановлении и переселении впечатляет. Большое спасибо местным чиновникам и администрации, которые проделывают потрясающую работу", - подчеркнул он.

    Люк Коффи Агдам Шуша Ханкенди Восстановление Карабаха Первая Карабахская война Великое возвращение
    Lyuk Koffi Qarabağın bərpasındakı tərəqqini heyranedici adlandırıb
    Luke Coffey hails rebuilding and resettling progress in Azerbaijan's liberated lands

    Последние новости

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
    Лента новостей