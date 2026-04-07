Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха
- 07 апреля, 2026
- 10:12
Азербайджан демонстрирует впечатляющие темпы восстановления освобожденных городов и возвращения населения.
Как сообщает Report, таким мнением поделился старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в социальной сети X, комментируя свою недавнюю поездку в Карабах.
"Мне выпала честь посетить освобожденные города Агдам, Ханкенди и Шуша - в их восстановлении достигнут невероятный прогресс", - отметил он.
По словам эксперта, Карабах оставляет особое впечатление: "Это совершенно особенное место".
Отдельное внимание Коффи уделил Агдаму, подчеркнув его экономическую значимость в дооккупационный период. "До Первой Карабахской войны этот город был одним из важнейших на юго-западе страны, центром экономической, транспортной и культурной жизни. Оккупировавшие его армяне не оставили после себя ничего - абсолютно ничего - кроме камней и обломков", - написал он.
По его словам, население было полностью вытеснено, а территория оказалась заминирована и разрушена.
При этом Коффи отметил текущие темпы восстановления: "Тем не менее, сегодня прогресс в восстановлении и переселении впечатляет. Большое спасибо местным чиновникам и администрации, которые проделывают потрясающую работу", - подчеркнул он.
I had a very informative visit to Azerbaijan last week. Iran & peace with Armenia top of the agenda. I had the honor of visiting the liberated cities of Aghdam, Khankendi, and Shusha—amazing progress has been made at reconstruction. Karabakh is a very special place! 🇺🇸🇦🇿 pic.twitter.com/iRzcrfPPmv— Luke Coffey (@LukeDCoffey) April 6, 2026