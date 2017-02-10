 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лятиф Гусейнов приступил к исполнению обязанностей судьи Европейского суда по правам человека - ЭКСКЛЮЗИВ

    Его ежемесячная зарплата равна примерно 10 тыс. евро

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Новый судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Азербайджана Лятиф Гусейнов приступил к исполнению своих обязанностей.

    Как сообщает Report, сейчас Л. Гусейнов проживает в Страсбурге.

    Его ежемесячная зарплата равна примерно 10 тыс. евро.

    Напомним, что судьи ЕСПЧ избираются сроком на 9 лет. Предыдущим судьей ЕСПЧ от Азербайджана был Ханлар Гаджиев. Срок его полномочий истек.

    До назначения Л. Гусейнов занимал должность заведующего законодательным отделом по градостроительству Милли Меджлиса. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi