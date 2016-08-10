Госсекретарь МИД Словакии: Имеется большой неиспользованный потенциал в сфере экономики и торговли с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report с госсекретарем министерства иностранных дел Словакии, председательствующей в Совете Европейского Союза, Лукашом Паризеком.

- Каковы Ваши первые впечатления от начала словацкого председательства в Совета ЕС? Могли бы Вы проинформировать о целях председательства Вашей страны?

- Первое президентство Словакии в ЕС началось хорошо, даже, несмотря на беспрецедентную ситуацию. Если оставить в стороне негативные результаты референдума в Великобритании, то мы сталкиваемся со многими глобальными вызовами (миграция и кризис беженцев, террористические атаки, продолжающиеся последствия финансового и экономического кризиса).

Приоритеты Словацкого президентства отражают наши амбиции по укреплению единства ЕС, согласия и устойчивости к внешним и внутренним вызовам, и, в то же время, восстановления доверия граждан к европейскому проекту.

Наша цель заключается в достижении ощутимых результатов, приемлемых для всех членов ЕС в целом, преодолеть продолжающуюся фрагментацию ЕС. Требования обычных граждан ЕС для нас важны. Поэтому председательство Словакии нацелено на то, чтобы быть: прагматичным – потому сейчас пришло время достичь очень конкретных и осязаемых результатов; объединяющим – так как мы должны преодолеть фрагментацию и индивидуальный подход в Европе; слышащим голос людей – так как мы должны решать реальные проблемы наших людей, такие как экономика, работы, безопасность, миграция, терроризм. Для достижения всего этого, мы выделили четыре основных приоритета:

1) Построение сильной европейской экономики. Словацкое председательство поддержит среду, благоволящую для инвестиций, дальнейшего экономического развития и создания рабочих мест. Для этого, мы будем работать на углубление экономического и монетарного союза, банковского союза и построения союза капитального рынка.

2) Модернизация и расширение единого рынка в таких сферах как энергетика и цифровая экономика. Для достижения этой цели, наше председательство готово работать на дальнейшее укрепление диверсификации ресурсов, поставок и транзитных маршрутов. Этот план позволит обезопасить поставки чистой энергии по доступной цене для промышленности и граждан.

3) Работа в направлении устойчивой миграции и политики оказания убежища. Миграция не представляет сезонную, а глобальную проблему. Словацкое председательство будет продвигать всеобъемлющее и устойчивое решение, связывая все соответствующие внутренние и внешние аспекты. Мы также должны вернуться к верно работающей шенгенской зоне. Мы надеемся, что Европейская пограничная и береговая охрана станет действенной в период нашего председательства. Мы также будем работать на улучшение сотрудничества с третьими странами, являющими источниками и транзитерами мигрантов. Помимо этого, мы сфокусируем внимание на позитивные аспекты легальной миграции в качестве меры привлечения высококвалифицированных мигрантов, необходимых для наших растущих экономик.

4) Привлекать внимание к нашей внешней среде, говоря конкретнее, торговым соглашениям и политике расширения. Свободная торговля является важным аспектом для внутренней и внешней стабильности ЕС. Поэтому мы поддерживаем подписание соглашения CETA с Канадой. Мы уверены, что успешная реализация соглашения TTİP с США окажет позитивное влияние на рост ЕС, рост занятости и всеобщее благосостояние. Наше председательство, готово работать в направлении реализации новой европейской глобальной стратегии для общей внешней политики и политики безопасности, как только она будет принята. В то же время, мы продолжим делать шаги в направлении эффективное и превентивной политики европейского соседства. В направлении Востока, мы желаем сделать акцент на стабилизационные и реформистские процессы. В направлении Юга мы хотели бы сфокусироваться на страны, которые способствуют миграционному потоку в Европу.

Мы также попытаемся обеспечить убедительность политики расширения. Основываясь на наш опыт, политика расширения является одним из самых эффективных трансформационных средств. Таким образом, это ключевой инструмент для стабильности наших соседей. Мы хотим активно довести до внимания, что путь в направлении ЕС лежит через выполнение собственных «домашних заданий» - то есть, глубокие и всеобъемлющие реформы. Мы уделяем особое внимание на самый последний из них – глобально заинтересованная Европы и ее отношения с соседними странами.

- Так как Европа сталкивается со множеством вызовов сегодня, мы бы хотели узнать позицию Словакии к таким вопросам как миграционный кризис, экономический спад, террористическая угроза и «брексит».

- Словакия приняла председательство в Совете ЕС в то время, когда Союз испытывает серьезные угрозы безопасности.

Нынешняя ситуация тестирует как возможность ЕС быть сообществом стран, а также центра европейской идентичности. Тем не менее, нам необходимо больше сопереживания, желания достичь компромисса и способности слушать к голосам граждан. С этой точки зрения, «брексит» это не британский феномен. Это симптом нечто глубокого явления. Мы наблюдаем расширение пробела между обычными людьми и европейской элитой. Боязнь людей потерять свою работу, культурную идентичность и слабой защиты основываются на опасениях, что мы – как лидеры, не будем способны решить их проблемы. Наше председательство намерено сфокусироваться на эту повестку и на вопросы, которые могут принести ощутимые результаты для граждан.

В то время, как экономический кризис продолжается, намерение сделать европейскую экономику сильнее вызывает большой интерес у всех нас. В течение нашего председательства мы обратим внимание на среднесрочное рассмотрение многолетних финансовых рамок и бюджета ЕС на 2017 год. Оба этих фактора должны лучше отражать приоритеты ЕС и должны укрепить возможности для того, чтобы дать ответ вызовам, с которыми мы сталкиваемся в этой сфере.

Миграция представляет глобальный и долгосрочный вызов. Мы можем решить его только через совместные усилия на глобальном уровне. Как я отметил выше, мы сделаем все возможное для продвижения всеобъемлющих и устойчивых решений, связывающих все соответствующие внутренние и внешний аспекты.

Борьба с терроризмом является самым важным приоритетом словацкого председательства. После атак в столице ЕС и других городах, очень важно улучшить и продвигать вперед наше сотрудничество в борьбе с терроризмом в Европе, в частности в области сотрудничества между разведывательными службами и правоохранительными органами. Это одинаково важно для повышения обмена информацией и сотрудничества с третьими странами. После председательства Нидерландов, мы должны обеспечить то, что реакция ЕС на террористическую угрозу адекватна и пропорциональна угрозе. Мы также должны стремиться к общей согласованности и синергии усилий в рамках масштабной глобальной коалиции в борьбе против ИГ и других инициатив международного сообщества.

- Почти все высокопоставленные официальные лица ЕС подчеркивают, что нерешенные конфликта на границе с ЕС являются угрозой европейской безопасности. Какова позиция Словакии в отношении этих конфликтов, в частности, нагорно-карабахской проблемы.

- Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что Словакия всегда защищала принцип уважения международного права, включая суверенитет и территориальную целостность не только на Южном Кавказе. Говоря о нагорно-карабахском конфликте, главной задачей сейчас является продолжение дискуссий для политического решения конфликта, что является единственным путем, который, как мы считаем, принесет мир. Словакия приветствует, что в Санкт-Петербурге лидеры Азербайджана и Армении вновь заявили о намерении прекратить огонь и мирно решить конфликт, о чем было заявлено и ранее 16 мая в Вене. Стороны должны быть привержены реализации Венских договоренностей. В этой связи, Словакия полностью поддерживаем работу Минской группы, которая играет незаменимую роль в процессе поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе. Словакия высоко ценит и приветствует вовлеченность Германии в процесс восстановления мирных переговоров между Баку и Ереваном.

- Как Вы оцениваете текущее состояние сотрудничестве между Словакией и Азербайджаном. Как Словакия намерена способствовать укреплению связей между ЕС и Азербайджаном в целом и со странами Вышеградской четверки, в частности?

- Двусторонние связи между Словакией и Азербайджаном находятся на дружественном уровне и не имеют проблем. Хотя имеется большой неиспользованный потенциал в сфере экономических связей и торговли. Словацкая Республика имеет интерес в интенсификации совместного политического диалога, завершения легальных и контрактных основ, а также в развитии экономических связей между нашими странами. Мы видим большие возможности в области энергетики, модернизации транспортной инфраструктуры, сотрудничества в области производства, а также в сфере сельского хозяйства и туризма.

Проект Восточного Партнерства ЕС является одним из приоритетов словацкой внешней политики. Словакия готова и намерена поделиться опытом в сфере трансформации и процессов реформ с партнерами в Азербайджане. В зависимости от ситуации, в странах Восточного Партнерства, Словакия полностью поддерживает усилия по углублению отношений между ЕС и всеми шестью участниками Восточного партнерства, включая Азербайджан. За последнее время мы могли видеть множество позитивных подвижек в отношениях ЕС-Азербайджан. Встречи между ЕС и Азербайджаном в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничества (РСА) вскоре возобновятся. В качестве председателя в Совете ЕС, Словакия уверена, что мандат на проведение переговоров по достижению нового соглашения вместо РСА будет утвержден и после этого возобновятся как можно скорее. Помимо так называемой «высшей политики и экономики», имеются возможности для нахождения новых возможностей для сотрудничества, например, в области контактов между людьми, в области исследований и образования. В то же время, ЕС призывает Азербайджан выполнить свои международные обязательства, в том числе вытекающие из его членства в Совете Европы.

На встрече глав МИД Вышеградской четверки (В4) и Восточного Партнерства 3-4 мая в Праге, на которой я принимал участие, страны В4 заявили о большой поддержке Восточному Партнерству как стратегической площадке Политики европейского соседства. Мы заявили о готовности его дальнейшего развития в соответствии с Рижской декларацией в условиях активных рамок для сотрудничества и связей между правительствами, парламентами, местными структурами власти, членами гражданского общества и бизнес сообщества. Этот подход позволяет Азербайджану выбирать собственный индивидуальный подход к отношениям с Европейским Союзом. Одним из важных приоритетов В4 является выполнение Энергетического союза, который также относится к Азербайджану. Геополитика сегодня показывает, что энергетическая безопасность и соответствующие темы имеют глобальную важность. Вышеградские страны подчеркивают, что выполнение Энергетического союза требует срочных действий, укрепления безопасности поставок, включая развитие Южного Газового Коридора.

- Планирует ли Словакия открыть посольство в Баку?

- МИД Словакии имеет долгосрочный интерес в открытии посольства в Азербайджане. У нас есть только одна дипломатическая миссия на Южном Кавказе – в Тбилиси, которая действует с апреля 2014 года. Азербайджан важный политический игрок на Южном Кавказе, его экономика составляет 80% экономики региона и Баку важный партнер ЕС в области энергетики и энергетических инфраструктурных проектов.

- Ожидаются ли визиты высокопоставленных делегаций ЕС или Словакии в Азербайджан в период председательства Вашей страны?

- В настоящее время, я не могу официально подтвердить какие-либо высокопоставленные визиты представителей ЕС в Азербайджан во второй половине 2016 года. Но я хотел бы отметить визит высокого представителя ЕС Федерики Могерини и вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича в Баку в феврале 2016 года. Президент Европейского Совета Дональд Туск посещал Азербайджан в прошлом году. Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном развивается интенсивно и регулярные визиты высокопоставленных делегаций ЕС в Баку продолжатся.

Касательно делегаций из Словакии, в настоящее время мы работаем над официальным визитов спикера Национального Совета Словакии Андрея Данко в Баку осенью 2016 года.