Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Лу Мэй: Китай видит огромный потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Потенциал прагматичного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном огромен, и еще есть много возможностей для развития взаимодействия между двумя странами.

    Об этом в интервью Report заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй.

    "Пекин готов поделиться с Баку своими ведущими мировыми преимуществами в высокотехнологичном производстве, искусственном интеллекте, информационной индустрии, инфраструктуре и других областях и ожидает появление на китайском рынке большего количества высококачественной продукции из Азербайджана", - сказала она.

    Дипломат подчеркнула, что Китай также готов совместно с Азербайджаном продолжать укреплять координирующую и направляющую роль механизма межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, "чтобы способствовать качественному развитию двустороннего практического сотрудничества".

    С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

    Лу Мэй Китай Азербайджано-китайские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Lu Mey: Çin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial görür

