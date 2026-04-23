Лу Мэй: Китай видит огромный потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Потенциал прагматичного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном огромен, и еще есть много возможностей для развития взаимодействия между двумя странами.

Об этом в интервью Report заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй.

"Пекин готов поделиться с Баку своими ведущими мировыми преимуществами в высокотехнологичном производстве, искусственном интеллекте, информационной индустрии, инфраструктуре и других областях и ожидает появление на китайском рынке большего количества высококачественной продукции из Азербайджана", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Китай также готов совместно с Азербайджаном продолжать укреплять координирующую и направляющую роль механизма межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, "чтобы способствовать качественному развитию двустороннего практического сотрудничества".

