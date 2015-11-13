Лорд Эванс: Азербайджан является важной для Великобритании страной

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Считаю, что между парламентами Азербайджана и Великобритании сложились теплые отношения.

Как сообщает Report, об этом сказал член Палаты лордов Великобритании Дэвид Эванс.

"Как Вы знаете, Великобритания является самым крупным инвестором в Азербайджане, и у нас существуют теплые связи. Азербайджан является важной для нас страной и одним из важных членов в обеспечении энергоресурсами", - отметил Д.Эванс.

Член Палаты лордов также коснулся вопроса нагорно-карабахского конфликта и вопроса беженцев и вынужденных переселенцев. "Важно понимать, какое это горе для Азербайджана", - отметил он.