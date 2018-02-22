Лорд Дэвид Эванс: Развитие Азербайджана указывает на рациональное использование нефтяных доходов - ИНТЕРВЬЮ

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"Я делаю все возможное, чтобы донести до своих коллег правду об истории нагорно-карабахского конфликта и его сути"

Лондон. 22 февраля. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с членом Палаты Лордов парламента Великобритании, издателем книги "Discover Azerbaijan" Дэвидом Эвансом.

- Как Вы расцениваете нынешний уровень британо-азербайджанского сотрудничества? Как по-Вашему, отразится ли "Brexit" на двусторонних отношениях?

- Великобритания является самым крупным инвестором в Азербайджане. У нас с правительством Азербайджана налажены связи на высоком уровне. Разумеется, этот факт нас очень радует.

Что касается "Brexit", выход Великобритании из ЕС расширит наше сотрудничество с другими странами. Я тоже считаю, что Великобритания должна развивать свои связи вне ЕС. Разумеется, Азербайджан занимает идеальную позицию среди этих стран.

Независимо от "Brexit", мы будем расширять наше сотрудничество, однако после этого процесса оно получит новый виток развития. Британия прилагает много усилий для расширения сотрудничества со своими партнерами. Баку и Лондон наладили прекрасное сотрудничество, ярким тому подтверждением является сотрудничество Азербайджана с компанией BP. Обе страны имеют прекрасные возможности для технологического обмена, инвестирования, торговли. Я несколько раз встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Меня восторгают интенсивные темпы развития и стабильность в вашей стране.

- Как Вы расцениваете нынешний уровень развития Азербайджана?

- Азербайджан – прекрасная страна, Баку – великолепный город. Баку интенсивно развивается. Мне весьма импонирует архитектура домов, построенных в Баку в конце XIX – начале XX вв. Центральные улицы Баку просто очаровывают, очень люблю Ичеришехер. Работы по благоустройству свидетельствуют о рациональном использовании нефтяных доходов. Международный аэропорт Гейдара Алиева великолепен, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приобрело новые лайнеры. Я был наблюдателем на референдуме о внесении изменений в Конституцию Азербайджана. В ходе того визита мне довелось побывать и в пригороде Баку. Побывал я и в прибрежной зоне. Меня поражает столь обширное развитие Азербайджана за такой короткий срок.

Проведением в Баку I Европейских игр в 2015 году Азербайджан вновь доказал свою принадлежность к семье европейских государств.

- Будучи членом парламента Великобритании, Вы достаточно осведомлены о нагорно-карабахском конфликте. Как по-Вашему, знают ли другие британские парламентарии об армяно-азербайджанском конфликте и верно ли оценивают они истинную его суть?

- Я весьма огорчен нагорно-карабахским конфликтом и ущербом, нанесенным им. Я понимаю, насколько он трагичен для Азербайджана, разделяю боль и страдания людей, пострадавших в ходе этого конфликта.

В последние несколько лет я делаю все возможное, чтобы донести до своих коллег-парламентариев историю и суть нагорно-карабахского конфликта. Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде очень опытен в донесении правды о нагорно-карабахском конфликте и проблемах, порожденных им. Говоря о причинах нагорно-карабахского конфликта, он всегда ссылается на факты и исторические свидетельства.