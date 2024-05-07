Владанка Андреева: Повестка дня в области ЦУР глубоко укоренилась в Азербайджане

Азербайджан является одной из немногих стран мира, которая в июле этого года представит свой четвертый добровольный национальный обзор по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).

Азербайджан является одной из немногих стран мира, которая в июле этого года представит свой четвертый добровольный национальный обзор по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе четвертого диалога по ЦУР в Баку.

По ее словам, данный факт свидетельствует об очень твердой приверженности правительства Азербайджана достижению поставленных целей.

"Повестка дня в области ЦУР действительно глубоко укоренилась в Азербайджане", - сказала она.

Андреева также отметила важность организации четвертого диалога по ЦУР в Баку: "Он служит платформой для консультаций с национальными партнерами и заинтересованными сторонами по проекту четвертого добровольного национального обзора Азербайджана", - сказала она.

4-й диалог по Целям устойчивого развития на тему "Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му добровольному национальному обзору Азербайджана, расширению экономических прав и возможностей женщин, и продвижению по 5-му ЦУР” проходит сегодня в Баку с участием официальных лиц.