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Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин

Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин и поделиться своим опытом в будущих обсуждениях.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 12:58
Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин

Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин и поделиться своим опытом в будущих обсуждениях.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Лаоса Даови Вонгсай в ходе своего выступления на проходящем в Баку 4-м диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР).

По его словам, с точки зрения расширения экономических возможностей женщин, нынешнее мероприятие можно считать прекрасной платформой для продвижения важной цели - гендерного равенства.

"Я верю, что этот диалог породит ценные идеи и предложения, а также предоставит возможности для обмена опытом между всеми участниками. Делегация Лаоса рада принять участие в этом важном национальном диалоге и надеется на плодотворные дискуссии", - сказал Вонгсай.

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Версия на английском языке Laos intends to study Azerbaijan's experience in increasing economic activity of women
Версия на азербайджанском языке Laos XİN rəsmisi: "Qadınların iqtisadi fəallığının artırılmasında Azərbaycanın təcrübəsini öyrənəcəyik" 

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