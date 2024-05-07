Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин

Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин и поделиться своим опытом в будущих обсуждениях.

Лаос намерен изучить опыт Азербайджана в повышении экономической активности женщин и поделиться своим опытом в будущих обсуждениях.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Лаоса Даови Вонгсай в ходе своего выступления на проходящем в Баку 4-м диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР).

По его словам, с точки зрения расширения экономических возможностей женщин, нынешнее мероприятие можно считать прекрасной платформой для продвижения важной цели - гендерного равенства.

"Я верю, что этот диалог породит ценные идеи и предложения, а также предоставит возможности для обмена опытом между всеми участниками. Делегация Лаоса рада принять участие в этом важном национальном диалоге и надеется на плодотворные дискуссии", - сказал Вонгсай.