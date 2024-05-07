В Баку проходит 4-й диалог Целей устойчивого развития

В Баку проходит 4-й диалог Целей устойчивого развития (ЦУР) на тему “Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му добровольному Национальному отчету Азербайджана, расширению экономических прав и возможностей женщин и продвижению по 5-му ЦУР”.

В Баку проходит 4-й диалог Целей устойчивого развития (ЦУР) на тему “Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му добровольному Национальному отчету Азербайджана, расширению экономических прав и возможностей женщин и продвижению по 5-му ЦУР”.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие официальные лица, представители министерств экономики, финансов, труда и социальной защиты населения, науки и образования, здравоохранения, Государственного комитета статистики и Центрального банка, Агентств ООН, международные финансовые институты, научная общественность и мозговые центры, представители частного сектора.

В рамках мероприятия состоится рассмотрение 4-го добровольного национального отчета Азербайджана.