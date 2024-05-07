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Президент Болгарии посетит Азербайджан 8 мая

Президент Болгарии посетит Азербайджан 8 мая Президент Болгарии Румен Радев совершит визит в столицу Азербайджана Баку 8 мая.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 12:31
Президент Болгарии посетит Азербайджан 8 мая

Президент Болгарии Румен Радев прибудет с официальным визитом в Азербайджан 8 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, в ходе визита планируется подписание совместной декларации об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией.

Целью визита Р.Радева в Баку является укрепление и углубление двустороннего стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес, среди которых экономика, энергетика, высокие технологии, инновации, транспорт и туризм.

В состав делегации, возглавляемой президентом Болгарии, войдут исполняющий обязанности министра энергетики, председатель группы дружбы Болгария-Азербайджан в Национальном Собрании и представители бизнеса.

В ходе визита в Азербайджан главу болгарского государства будет сопровождать его супруга Десислава Радева.

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Версия на английском языке President of Bulgaria to visit Azerbaijan on May 8
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti sabah Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir

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