Маркос Нето: ПРООН старается поддерживать Азербайджан в достижении ЦУР

Программа развития ООН старается поддерживать Азербайджан в процессе достижений ЦУР и Повестке дня на период до 2030 года.

Программа развития ООН (ПРООН) старается поддерживать Азербайджан в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и Повестке дня на период до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом помощник генерального секретаря, директор Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето заявил в ходе IV Диалога по ЦУР на тему “Консультации с заинтересованными сторонами по 4-му добровольному Национальному отчету Азербайджана, расширению экономических прав и возможностей женщин и продвижению по 5-му ЦУР”.

"Мы, сотрудники Программы развития ООН, хотим поздравить Азербайджан с тем, что он стал одной из немногих

стран, подготовивших четвертый добровольный национальный обзор по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). Это свидетельство приверженности ЦУР и Повестки дня на период до 2030 года", - сказал он.

"Мы запускаем инвестиционные карты ЦУР, которые будут включать и аспекты женского предпринимательства. Мы пытаемся внедрить экологическую, социальную и управленческую основу, разработать или предоставить дорожную карту для интеграции принципов ЦУР в экономику страны", - сказал Маркос Нето.

Помощник генерального секретаря также выразил уверенность в успешном проведении COP29 в Азербайджане и поддержку в успешном проведении данной климатической конференции.