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Али Ахмедов: Азербайджан продолжает бороться с проблемой мин, несмотря на завершение войны

Али Ахмедов: Азербайджан продолжает бороться с проблемой мин, несмотря на завершение войны Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой, несмотря на завершение войны.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 11:17
Али Ахмедов: Азербайджан продолжает бороться с проблемой мин, несмотря на завершение войны

Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой, несмотря на завершение войны.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер Азербайджана, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов на 4-м диалоге по целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

Ахмедов напомнил, что за годы оккупации Армения заложила более миллиона противопехотных мин на азербайджанских территориях:

"Хотя война закончилась, Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой. Люди гибнут или получают ранения при подрыве на минах. Верю, что вопросы, поднятые Азербайджаном по минной проблеме, будут учтены ООН, и цивилизованный мир не будет закрывать на это глаза. Азербайджан выдвинул инициативу о добавлении разминирования в повестку ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития. Треть мира страдает от минной угрозы, уверен, что эти страны поддержат Азербайджан".

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Версия на английском языке Azerbaijan puts forward landmine problem as Sustainable Development Goal 18
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mina problemini Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 18-ci məqsədi kimi irəli sürüb

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