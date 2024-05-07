Али Ахмедов: Азербайджан продолжает бороться с проблемой мин, несмотря на завершение войны

Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой, несмотря на завершение войны.

Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой, несмотря на завершение войны.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер Азербайджана, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов на 4-м диалоге по целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

Ахмедов напомнил, что за годы оккупации Армения заложила более миллиона противопехотных мин на азербайджанских территориях:

"Хотя война закончилась, Азербайджан продолжает бороться с минной проблемой. Люди гибнут или получают ранения при подрыве на минах. Верю, что вопросы, поднятые Азербайджаном по минной проблеме, будут учтены ООН, и цивилизованный мир не будет закрывать на это глаза. Азербайджан выдвинул инициативу о добавлении разминирования в повестку ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития. Треть мира страдает от минной угрозы, уверен, что эти страны поддержат Азербайджан".