Лондон полностью отменит эмбарго на поставки вооружения Азербайджану и Армении

Великобритания полностью снимает эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного министра Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути на сайте парламента страны.

"Данное решение позволит партнерству Великобритании в сфере безопасности и обороны как с Арменией, так и с Азербайджаном развиваться в быстро меняющемся контексте и позволит Великобритании поддерживать усилия по защите их суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Даути подчеркнул, что заявки на получение экспортных и торговых лицензий для Армении и Азербайджана будут по-прежнему оцениваться в индивидуальном порядке.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией в сфере региональной и внутренней безопасности как в Азербайджане, так и в Армении. Искренне надеемся, что это момент возможностей для мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе. Великобритания готова сотрудничать с обеими странами, США, ЕС и другими партнерами, чтобы играть конструктивную и активную роль в поддержке этой трансформации, а также безопасности и стабильности во всем регионе", - добавил он.