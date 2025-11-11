Límite Informativo: Азербайджан на WUF13 представит инновационные решения по "умным городам"

Испанское издание Límite Informativo посвятило статью подготовке Азербайджана к Всемирному форуму городов (WUF13), который состоится в Баку в 2026 году. Издание подчеркивает, что Азербайджан демонстрирует инновационные подходы к городскому планированию, стратегии устойчивого развития и модели инклюзивного города, ориентированного на человека.

Как передает Report, по словам Límite Informativo, WUF13 также станет платформой для продвижения философии городского планирования, ориентированного на человека, и поддержки принципов социальной справедливости, инклюзивности и гражданского участия.

Особое внимание уделяется полной интеграции женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями в жизнь городов, а также инициативам "Никто не остался позади" и "Женщины и городская трансформация".

"WUF13 выступает не просто как международная конференция, но как стратегическая платформа для модернизации стратегии развития городов Азербайджана, укрепления принципов социальной и экологической устойчивости, а также демонстрации миру модели устойчивого городского планирования страны на ближайшие десятилетия. Форум также имеет значение для расширения знаний и опыта местных специалистов, стимулирования научного и академического сотрудничества и развития области городского планирования в Азербайджане", - говорится в статье.

Издание акцентирует внимание на реализуемых проектах на освобожденных территориях Азербайджана - Шуша, Физули, Агдам, Джебраил и других городах и районах, которые служат примером внедрения концепций "умного города" и "умной деревни". Среди применяемых технологий - использование возобновляемых источников энергии, интеллектуальных систем уличного освещения, автоматизированных систем управления отходами и цифрового контроля. Эти инициативы отражают практическую реализацию Национальной стратегии городского планирования Азербайджана и соответствуют принципам документа ООН "Новая городская повестка", формируя мост устойчивого развития между Азией и Европой.

"Например, генеральный план города Агдам рассчитан на 100 000 жителей к 2050 году и предусматривает полное использование возобновляемых источников энергии. Умные системы освещения, сортировки отходов и повторного использования воды, внедренные в Физули и Зангилане, являются реальными примерами "зеленой" трансформации. Эти инициативы реализуют Национальную стратегию городского планирования Азербайджана с целью достижения углеродной нейтральности к 2030 году", - отмечает Límite Informativo.

Проекты "умного города" и "умной деревни" охватывают энергосбережение, цифровое управление, переработку воды и отходов, а также интеграцию систем экологического контроля. Первая "умная деревня" - Агалы (Зангилан) - заселена с 2022 года: индивидуальные дома обеспечиваются солнечными панелями, а системы очистки воды и сортировки отходов полностью автоматизированы.

Издание подчеркивает, что согласно Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, программа "Умный город 2.0" на 2025–2035 годы предусматривает переход 12 городов и поселков на этот формат. Также, некоторые из этих проектов будут представлены на WUF13 в тематической сессии "Города для зеленого будущего".

"Форум акцентирует внимание не только на технологических и инфраструктурных инновациях, но и на философии городского планирования, ориентированного на человека. Азербайджан предлагает уникальную модель, сочетающую мультикультурализм, социальную солидарность и равенство", - отмечает издание.

"Примеры гармоничного сочетания исторического наследия и современной архитектуры в столице Баку, включение старого города в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, концепция "зеленого города" Зангилана и признание города Шуша культурной столицей страны демонстрируют приверженность Азербайджана традициям и инновациям", - пишет Límite Informativo.

Издание также отмечает, что главная тема WUF13 - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", что соответствует социальной стратегии развития Азербайджана. Особое внимание уделяется инклюзивности, доступности городской среды и климатоустойчивым решениям. Форум позволяет использовать международный опыт для расширения участия местных сообществ, женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями в городской жизни и улучшения качества жизни.

В рамках панельных дискуссий архитекторы, руководители стартапов и молодые исследователи представят доклады о гендерном равенстве в городском дизайне, инновационных подходах молодежи, а также обсудят строительство полностью доступных общественных зданий и транспорта и применение универсальных стандартов проектирования в центральных районах Баку.

Кроме того, Límite Informativo подчеркивает, что направления "открытый город", "зеленая" инфраструктура, "цифровой город" и "устойчивое обновление" станут ключевыми ориентирами городской политики страны.

Проведение форума в Баку демонстрирует международному сообществу успешный опыт Азербайджана и является стратегической инвестицией в долгосрочное устойчивое развитие страны.