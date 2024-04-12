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Лидеры Грузии и ФРГ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Лидеры Грузии и ФРГ обсудили ситуацию на Южном Кавказе Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили безопасность в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 17:37
Лидеры Грузии и ФРГ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили безопасность в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства, встреча прошла в Федеральной канцелярии Германии в Берлине.

Согласно заявлению, стороны "уделили особое внимание обстановке безопасности в регионе".

Кобахидзе отметил, что Грузия остается надежным партнером Евросоюза, который вносит значительный вклад в процесс обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Федеральный канцлер подтвердил решительную поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета Грузии.

После встречи тет-а-тет переговоры продолжились в расширенном составе, в которых приняли участие члены правительств двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Almaniya Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

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