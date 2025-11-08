Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обед
- 08 ноября, 2025
- 17:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммед Шахбаз Шариф провели совместный обед.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
