Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 17:03
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif noyabrın 8-də birgə nahar ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
17:33
Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradda 5 mindən çox şəxsi heyət iştirak edibHərbi
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15
Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
17:14
Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcəkİKT
17:12
Foto
Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilibFutbol
17:11
Foto
Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilibDaxili siyasət
17:03
Foto