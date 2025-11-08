İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif noyabrın 8-də birgə nahar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Hərbi parad Zəfərə gedən yol Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev Şahbaz Şərif
    Foto
    Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обед
    Foto
    Azerbaijani, Turkish and Pakistani leaders have joint dinner

    Son xəbərlər

    17:33

    Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradda 5 mindən çox şəxsi heyət iştirak edib

    Hərbi
    17:31

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    17:30

    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    Region
    17:17

    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    17:15

    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    17:14

    Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək

    İKT
    17:12
    Foto

    Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilib

    Futbol
    17:11
    Foto

    Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilib

    Daxili siyasət
    17:03
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti