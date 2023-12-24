Лидер, превративший Азербайджан в страну-победительницу

12ю22

Президент Ильхам Алиев, отмечающий свое 62-летие, входит в число личностей, вписавших свое имя в мировую историю как лидер-победитель.

"Я верю в него так же сильно, как и в себя, и возлагаю большие надежды на его будущее", - такую оценку он получил от гения нашего времени Гейдара Алиева.

Сегодня президент Ильхам Алиев является гарантом настоящего и будущего развития Азербайджана.

Победоносный Верховный главнокомандующий, вернувший нам Карабах, превративший азербайджанский народ в победителя, является одним из немногих мировых лидеров, сумевших покорить сердце каждого гражданина своей страны. Воплотив в жизнь мечту и завет нашего великого лидера, он решительно продолжил путь спасения и процветания Азербайджана – страны-победительницы.

20 лет назад азербайджанский народ сделал мудрый выбор, проголосовав за политический курс великого лидера и его достойного последователя Ильхама Алиева, который каждый год подтверждает, что народ не ошибся в своем решении.

За 20 лет президенту удалось поднять престиж Азербайджана не только в регионе, но и на всем постсоветском пространстве, в Европе и Азии. Благодаря успехам, достигнутым в экономической, политической и других сферах, Азербайджан превратился в центр силы. Невозможно сосчитать, что сделал для Азербайджана президент Ильхам Алиев, посвятивший значительную часть своей жизни служению государству и народу. Самое главное, самое его великое деяние - это то, что государство, президентом которого он является, стало мощным и то, что азербайджанский народ стал народом-победителем.

Страна, принимающая глобальные мероприятия

За последние 20 лет в Азербайджане прошли международные мероприятия мирового масштаба. Страну посещают влиятельные международные организации и главы государств, здесь прошли многочисленные форумы и конференции. Это можно считать одним из крупных дипломатических успехов президента Ильхама Алиева. Проведение форумов, содержащих межкультурный диалог, основанный на политическом и экономическом сотрудничестве, является показателем авторитета и влияния Азербайджана. А в последующем гости, увидев и поближе узнав страну, содействуют доведению до мира азербайджанских реалий и оказывают ей поддержку. Больше всего это ощущалось во время Второй Карабахской войны и в последующие годы.

В результате динамичного и новаторского развития под руководством президента Ильхама Алиева, наше государство добилось больших успехов, что обеспечило рост его позиций в мировом сообществе, наши земли были освобождены, территориальная целостность восстановлена.

Несомненно, в перспективе Азербайджан будет находиться в числе самых могущественных государств. Наша страна является не только ведущим государством региона Южного Кавказа, но и выступает его экономическим, политическим и гуманитарным центром. И главным стратегическим фактором, обеспечивающим вышесказанное, является осуществляемый успешный курс внутренней и внешней политики.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев: "Благодаря внешней политике Азербайджан занимает сильные позиции в регионе и мире. Международная общественность относится к нам с уважением, так как мы проводим независимую политику и всегда верны своим обещаниям. Мы являемся надежным партнером и смогли наладить хорошие и, в то же время, прагматичные связи со всеми соседями. Эти связи опираются на историю, принципы дружбы, взаимных интересов, взаимного уважения, а также невмешательства в дела друг друга".

Непостоянное членство в СБ ООН придало вес стране на международной арене

Безусловно, одним из важных событий в истории Азербайджана стало непостоянное членство в Совете безопасности ООН в период 2012-2013 годов, что продемонстрировало вес нашей страны в политических процессах по установлению международного мира и безопасности.

Азербайджан всегда защищал международное право и справедливость во время членства в СБ ООН - ключевой структуре, отвечающей за установление международного мира и безопасности. Во время членства в Совбезе, согласно порядку ротации Азербайджан дважды председательствовал в нем.

В первый раз 4 мая 2012 года для рассмотрения вопроса об угрозах, создаваемых терроризмом международному миру и безопасности, под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошла встреча на высоком уровне "Усиление международного сотрудничества в выполнении обязательств по борьбе с терроризмом".

Во время второго председательства азербайджанская сторона организовала заседание высокого уровня на тему "Усиление партнерских связей между Организацией Объединенных Наций и Организацией исламского сотрудничества (ОИС)". Состоявшаяся 28 октября 2013 года встреча стала первой на данную тему в СБ ООН.

Кроме того, по предложению Азербайджана 30 мая 2012 года были организованы неофициальные обсуждения в Совбезе в рамках "формулы Аррии" на тему "Решение споров мирным путем, предотвращение и решение конфликтов: посредничество, правовое решение и справедливость".

В целом, в период своего членства в СБ ООН Азербайджан принимал активное участие в принятии важных решений, касающихся международного мира и безопасности и внес свой вклад в укрепление международного консенсуса в этой области.

Астронавтический конгресс, глобальный форум - только часть проведенных в Азербайджане международных мероприятий

Одним из мероприятий, вызвавших серьезный резонанс на международной арене и в медиа, стал 74-й Международный астронавтический конгресс, который прошел в Баку 2-6 октября 2023 года.

Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия, отметил, что Азербайджан успешно развивает сотрудничество с европейскими институтами. Страна подписала декларации о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского союза. "Это фактически демонстрирует внешнеполитическую повестку государства, которая является абсолютно открытой и, как я уже сказал, нацеленной на сотрудничество и более широкое региональное участие и инклюзивность. Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность мира. Азербайджан стал надежным партнером для стран, с которыми он сотрудничает", - отметил глава государства.

Еще одно международное мероприятие - IX Глобальный Бакинский форум "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви, получил высокую оценку на международной арене. Проведение форума в Баку еще раз показало, что мир, мировая общественность придают важное значение Азербайджану, его месту и роли в современном мире. За обсуждаемыми на мероприятии вопросами также внимательно следили мировые медиа, так как в большей степени они были актуальны на глобальном уровне.

Азербайджан возвысил Движение неприсоединения до уровня глобального центра силы

Безусловно, одним из самых серьезных успехов Азербайджана во внешней политике является достижение членства в Движении неприсоединения (ДН).

После получения статуса полноправного члена в организации, именно президент Ильхам Алиев внес важный вклад в структурное и институциональное развитие ДН.

Была сформирована молодежная сеть ДН, учреждена также парламентская сеть. Все это, конечно, относится ко времени председательства Азербайджана. Это дает основание говорить о том, что азербайджанский лидер правильно определяет глобальную политическую повестку дня и смело озвучивает проблемы, с которыми сталкиваются государства-участники ДН.

Под председательством президента Ильхама Алиева ДН превратилось в глобальную силу и внесло большой вклад в развитие прав человека, установление справедливости во всем мире, заложив основу для дальнейшего развития организации.

Председательство, сроки которого истекают в конце этого года, принесло исключительные политические дивиденды нашей стране. Платформа дала возможность громко заявить о себе на международной арене, учитывая, что ДН по числу членов является крупнейшей международной структурой после Организации Объединенных Наций.

СОР29 - очередной успех Азербайджана на внешнеполитической арене

В 2024 году Азербайджан примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В первую очередь это связано с тем, что Азербайджан восстановил справедливость на Южном Кавказе, освободил свои земли от оккупации и ступил на путь нормализации отношений с Арменией.

Отметим, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проводится ежегодно с 1995 года. Основной целью проведения мероприятия является оценка прогресса в борьбе с изменением климата во всем мире. Начиная с середины 1990-х годов в рамках данной конференции обсуждался Киотский протокол, содержащий обязательные юридические обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах. На сессиях, проведенных в 2011-2015 годах, обсуждался важнейший международный документ в борьбе с изменением климата, принятый в 2015 году во Франции и получивший название Парижское соглашение. На сегодняшний день к этому соглашению присоединились 195 стран, в том числе и Азербайджан.

Стратегическая дипломатия и логичная внешняя политика, проводимые президентом Ильхамом Алиевым, привели к дальнейшему росту и укреплению международного авторитета и веса Азербайджана, его роли регионального лидерства.

Успехи внутренней и внешней политики, достигнутые за последние 20 лет, все больше повышают мировой рейтинг нашей страны, они проявляются в политической, экономической, культурной и военной сферах. А восстановление суверенитета и территориальной целостности представило Азербайджан в мире как государство-победитель.