Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с резидент-координатором ООН в Азербайджане, резидент-представителем Программы развития ООН и Фонда ООН в области народонаселения Гуламом Исхагзаи.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, в ходе встречи обсуждены новые возможности сотрудничества IDEA со структурами в системе ООН, в том числе претворение в жизнь целей устойчивого развития ООН и перспективы совместной деятельности в решении проблем окружающей среды.

Кроме того, был произведен обмен мнениями по проекту усовершенствования управления приморскими экологическими системами в особо охраняемых природных территориях Азербайджана.

Целью проекта является создание и эффективное управление особо охраняемыми природными территориями для сохранения своеобразных, редко встречающихся в природе образцов биологического разнообразия Азербайджана.

Отметим, что в результате работ по реконструкции и усовершенствованию в комплексе Государственного природного заповедника Гызылагадж, осуществленных в рамках названного проекта, в Азербайджане будет создана первая в регионе особо охраняемая морская территория.

На встрече достигнута договоренность о продолжении и усилении сотрудничества по вопросам окружающей среды, устойчивому развитию и др.