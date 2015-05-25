​Лейла Алиева удостоена звания посла доброй воли ФАО

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 25 мая первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФAO) Жозе Грациано Да Силвой.

Как передает Report, первая леди Мехрибан Алиева отметила, что между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН уже много лет налажено успешное сотрудничество, и нынешний визит еще более укрепит связи.

Подчеркнув, что гуманитарная сфера является приоритетной в деятельности Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева отметила возможность реализации совместных проектов. Первая леди Азербайджана сказала, что продовольственной безопасности в нашей стране уделяется большое внимание, в этой сфере реализуется ряд программ, и подчеркнула, что опыт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН может быть полезен.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациано Да Силва сообщил, что уже во второй раз совершает визит в Азербайджан, он также отметил, что и во время нынешнего визита стал свидетелем больших перемен в нашей столице. Гость подчеркнул, что перед возглавляемой им организацией стоят такие задачи, как борьба с голодом, обеспечение продовольственной безопасности, повышение эффективности сельского хозяйства, лесного и рыбоводческого хозяйств, создание здоровых продовольственных систем. А деятельность вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой вносит вклад в достижение этих целей.

Отметив, что Лейла Алиева удостоена звания посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Жозе Грациано Да Силва вручил Мехрибан Алиевой диплом. Гость сообщил, что Лейла Алиева приглашена в генеральный офис ФАО в Риме.