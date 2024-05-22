О нас

Лейла Алиева провела встречи в офисе ООН в Швейцарии

Лейла Алиева провела встречи в офисе ООН в Швейцарии Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в ходе рабочего визита в Женеву (Швейцария) встретилась с директором женевского офиса Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Джанкарло
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 11:17
Лейла Алиева провела встречи в офисе ООН в Швейцарии

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочего визита в Женеву (Швейцария) встретилась с директором женевского офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Джанкарло Чирри и директором европейского регионального отделения Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Арнольдом Крейлхубером.

Как сообщает Report, на встрече с Джанкарло Чирри были обсуждены совместные действия IDEA и ВПП по искоренению голода на Земле, что является одной из целей ООН в области устойчивого развития, а также обеспечение продовольствием людей, страдающих от конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

Лейла Алиева, обратив внимание на примеры многостороннего сотрудничества IDEA с различными учреждениями ООН в Азербайджане и за его пределами, подчеркнула готовность к более тесному партнерству с ВПП. В связи с этим она отметила, что в последние годы в Азербайджане широко распространилось волонтерское движение, и предложила привлекать азербайджанских волонтеров к деятельности ВПП в различных регионах мира, учитывая ценный опыт, приобретенный ими как внутри страны, так и за ее пределами.

На встрече с Арнольдом Крейлхубером были упомянуты различные проекты, реализуемые IDEA в Азербайджане совместно с ЮНЕП. В качестве примеров успешного сотрудничества были приведены проекты, включающие защиту нескольких видов представителей фауны, а также инициативы по защите и восстановлению экосистемы Каспийского моря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva İsveçrədə BMT ofisində görüşlər keçirib

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi