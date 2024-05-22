Лейла Алиева провела встречи в офисе ООН в Швейцарии

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в ходе рабочего визита в Женеву (Швейцария) встретилась с директором женевского офиса Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Джанкарло

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочего визита в Женеву (Швейцария) встретилась с директором женевского офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Джанкарло Чирри и директором европейского регионального отделения Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Арнольдом Крейлхубером.

Как сообщает Report, на встрече с Джанкарло Чирри были обсуждены совместные действия IDEA и ВПП по искоренению голода на Земле, что является одной из целей ООН в области устойчивого развития, а также обеспечение продовольствием людей, страдающих от конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

Лейла Алиева, обратив внимание на примеры многостороннего сотрудничества IDEA с различными учреждениями ООН в Азербайджане и за его пределами, подчеркнула готовность к более тесному партнерству с ВПП. В связи с этим она отметила, что в последние годы в Азербайджане широко распространилось волонтерское движение, и предложила привлекать азербайджанских волонтеров к деятельности ВПП в различных регионах мира, учитывая ценный опыт, приобретенный ими как внутри страны, так и за ее пределами.

На встрече с Арнольдом Крейлхубером были упомянуты различные проекты, реализуемые IDEA в Азербайджане совместно с ЮНЕП. В качестве примеров успешного сотрудничества были приведены проекты, включающие защиту нескольких видов представителей фауны, а также инициативы по защите и восстановлению экосистемы Каспийского моря.