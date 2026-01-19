Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в Эфиопии
Внешняя политика
- 19 января, 2026
- 12:35
В рамках визита в Эфиопию Лейла Алиева посетила центр государственных услуг MESOB, расположенный в Аддис-Абебе.
Как сообщает Report, Лейлу Алиеву встретил федеральный комиссар (министр) по государственной службе Эфиопии Мекурия Хайле.
Было отмечено, что MESOB, созданный по модели ASAN xidmət, является современной платформой "одного окна", предназначенной для упрощения доступа граждан к важным государственным услугам. MESOB, объединяющий более 140 услуг федеральных агентств в едином цифровом и физическом центре, обеспечивает предоставление государственных услуг более быстрым и надежным способом.
