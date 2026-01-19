İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü

    Leyla Əliyeva Efiopiyada "MESOB" dövlət xidməti mərkəzində olub

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:19
    Leyla Əliyeva Efiopiyada MESOB dövlət xidməti mərkəzində olub

    Efiopiyaya səfəri çərçivəsində Leyla Əliyeva paytaxt Əddis-Əbəbədə yerləşən "MESOB" dövlət xidməti mərkəzində olub.

    "Report" xəbər verir ki, Leyla Əliyevanı Efiopiyanın Dövlət qulluğu üzrə federal komissarı (nazir) Mekuria Haile qarşılayıb.

    Bildirilib ki, "ASAN xidmət" modeli əsasında yaradılmış "MESOB" vətəndaşların mühüm dövlət xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün müasir "bir pəncərə" platformasıdır. Federal agentliklərin 140-dan çox xidmətini vahid rəqəmsal və fiziki mərkəzdə birləşdirən "MESOB", dövlət xidmətlərinin daha sürətli, rahat və etibarlı şəkildə göstərilməsini təmin edir.

    Qeyd edək ki, "ASAN xidmət" təcrübəsinin Efiopiyada tətbiqi ilə bağlı 2024-cü ilin mayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə bu ölkənin müvafiq qurumu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    COP29 çərçivəsində 2024-cü il noyabrın 14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Efiopiya Prezidenti Taye Atske Sellasie arasında keçirilən görüş zamanı Efiopiya tərəfi ölkədə "ASAN xidmət" təcrübəsinin tətbiqinə maraq göstərib və bu istiqamətdə Azərbaycanın dəstəyini xahiş edib.

    Ötən dövr ərzində Dövlət Agentliyinin mütəxəssisləri Efiopiyanın dövlət qulluqçuları üçün təlimlər keçirib, Efiopiyada "ASAN xidmət" təcrübəsinin tətbiqi ilə bağlı hüquqi və digər zəruri sənədləri, həmçinin "ASAN xidmət" mərkəzlərində istifadə olunan texnoloji həllər əsasında tövsiyə sənədlərini hazırlayıb, xidmətlərin vahid standartını müəyyən ediblər.

    Leyla Əliyeva Efiopiya ASAN xidmət COP29
    Foto
    Лейла Алиева побывала в центре государственных услуг MESOB в Эфиопии

    Son xəbərlər

    12:42

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:39

    ACF prezidentinin müşaviri: "Cüdo qaydalarındakı dəyişiklikləri idmançılara tez çatdırmağa çalışırıq"

    Fərdi
    12:35

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:34

    Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat verib

    Daxili siyasət
    12:32

    "Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    12:31

    Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:29

    Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    12:28
    Foto
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib

    Hadisə
    12:23

    Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti