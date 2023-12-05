О нас

Лавров: Создание Каспийского совета может повысить эффективность работы прикаспийской "пятерки"

Лавров: Создание Каспийского совета может повысить эффективность работы прикаспийской "пятерки" Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, продвинуть его далее могло бы создание Каспийского совета
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 13:43
Лавров: Создание Каспийского совета может повысить эффективность работы прикаспийской пятерки

Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, продвинуть его далее могло бы создание Каспийского совета.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на проходящем в Москве заседании глав МИД прикаспийских стран.

"Требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ. Полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета - форума сотрудничества, диалога без каких-либо бюрократических схем, наподобие секретариатов. Мы рассчитываем на обсуждение данной инициативы.

Также мы, разумеется, по традиции затронем отдельные вопросы международной повестки дня, которые так или иначе касаются Каспийского региона. В целом убежден, что сегодняшняя встреча поспособствует упрочению позиций нашего региона как зоны мира, согласия, добрососедства и плодотворного сотрудничества", - заявил Лавров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lavrov: Creation of Caspian Council can increase efficiency of Caspian 'five'
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Xəzər Şurasının yaradılması “Xəzər beşliyi”nin səmərəliliyini artıra bilər”

Самое читаемое

Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами
ФотоПроведены учебно-методические сборы с военными юристами
29 ноября 2023 г. 10:41
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi