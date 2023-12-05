Лавров: Создание Каспийского совета может повысить эффективность работы прикаспийской "пятерки"

Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, продвинуть его далее могло бы создание Каспийского совета

Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, продвинуть его далее могло бы создание Каспийского совета.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на проходящем в Москве заседании глав МИД прикаспийских стран.

"Требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ. Полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета - форума сотрудничества, диалога без каких-либо бюрократических схем, наподобие секретариатов. Мы рассчитываем на обсуждение данной инициативы.

Также мы, разумеется, по традиции затронем отдельные вопросы международной повестки дня, которые так или иначе касаются Каспийского региона. В целом убежден, что сегодняшняя встреча поспособствует упрочению позиций нашего региона как зоны мира, согласия, добрососедства и плодотворного сотрудничества", - заявил Лавров.