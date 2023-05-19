Лавров: Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности

По мирному договору между Азербайджаном и Арменией и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению.

По мирному договору между Азербайджаном и Арменией и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению.

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении в Москве.

По словам Лаврова, отдельной темой переговоров является мирный договор: "Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но наши партнеры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора", - сказал он.

Также Лавров отметил, что на следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций: "Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договоренности".