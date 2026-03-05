Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 16:28
    Латвия осудила удары Ирана по Нахчывану

    Посольство Латвии в Баку осудило сегодняшние удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации латвийской дипмиссии в Азербайджане в соцсети Х.

    "Посольство Латвии в Азербайджане решительно осуждает атаки беспилотников в Нахчыванской Автономной Республике, в результате которых был поврежден аэропорт и пострадали мирные жители, что является нарушением принципов международного права. Мы выражаем солидарность с Азербайджаном и подтверждаем поддержку мира и безопасности в регионе", - отметили в дипмиссии.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

