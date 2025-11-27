Лакадамйалы: Статус наблюдателя в ОТГ укрепил позиции Северного Кипра

Северный Кипр через Организацию тюркских государств (ОТГ) может говорить со всем миром.

Как передает Report, об этом заявил заместитель секретаря Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамйалы на медиа форуме Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Дипломат подчеркнул, что возможности Северного Кипра заявлять о себе на международной арене существенно расширились благодаря стратегическому партнерству с Турцией:

"Без Турции площадки для глобального голоса были бы существенно ограничены. При содействии Анкары республика имеет доступ к турецким спутниковым технологиям и инфраструктуре, включая спутники Турции, что обеспечивает трансляцию радио- и телесигналов по всему миру. Участие в Организации тюркских государств в статусе наблюдателя позволило Северному Кипру укрепить свои позиции и активнее представлять интересы турок Кипра на международной арене", - сказал он.

Лакадамйалы также сделал акцент на технологических аспектах преодоления информационной изоляции: "Сейчас теле и радиоагентства работают с искусственным интеллектом и спутниковыми технологиями. С помощью ИИ и новых технологий возможно обойти все барьеры и преодолеть дезинформацию".