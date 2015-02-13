Премьер-министр Латвии: Евросоюз рассматривает Азербайджан как надежного партнера - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с премьер-министром Латвии Лаймдотой Страуюмой.

- Госпожа Страуюма, Латвия приняла председательство в Совете Европейского союза на ближайшие полгода. Конкурентоспособная Европа, цифровая Европа и идея "Европа в мире" входят в число основных приоритетов латвийского председательства. Как Латвия намерена добиваться этих целей?

- Латвия приняла председательство в Совете на фоне экономических и геополитических вызовов. Я верю, что Европа делает верные шаги для того, чтобы дать ответ этим вызовам. Мы хотим, чтобы председательство Латвии помогло Европе восстановить доверие к своей политике и вдохновило веру в ее будущее. Мы разработали три конкретные темы для нашего председательства: конкурентоспособность, цифровая и вовлеченная Европа.

В первую очередь, мы хотим сделать Европу конкурентной. Это означает новые инвестиции, которые приводят к конкретным благам для граждан и отражаются на разнообразии и обстановке в странах-членах ЕС. Мы приветствуем новый инвестиционный план и латвийское председательство готово, чтобы к июню был создан Европейский фонд стратегических инвестиций. Мы продолжим работу для укрепления единого рынка, чтобы раскрыть его потенциал и реализовать его выгоду вместе с обновленным фокусом для лучшего регулирования и выполнения, а также признания, что четыре свободы являются его четырьмя основами, находясь в центре Европейского Союза с эффективным управлением и представляя лучшие примеры регионального энергетического сотрудничества, такого как Балтийский регион.

Во-вторых, мы хотим сделать Европу более "дигитализированной". Мы хотим поднять цифровой потенциал Европы и работать в направлении единого цифрового рынка для создания рабочих мест, обеспечения роста и получения благ потребителями, а также, применив политику "Digital by default" ("Цифровое по умолчанию"), помочь трансформироваться Европе в ведущую экономику в мире, основанную на знаниях. Мы хотим руководить работой по новой Цифровой Стратегии и мы проведем Цифровую Ассамблею в Риге. Мы проведем в дальнейшем работу по защите данных на фоне необходимости вырисовывать контур нашей борьбы с терроризмом, кибербезопасности и правил потребителя. И мы будем проводить сбалансированную телекоммуникационную реформу.

В-третьих, мы хотим, чтобы Европа была более вовлечена как глобальный игрок. Европа должна быть объединена для мира и стабильности. Это важно для нашего региона, поэтому мы продолжим пересмотр Европейской политики соседства и проведем саммит Восточного партнерства в Риге. Вовлеченная Европа также означает глобальная Европа. Мы продолжим работу для усовершенствования и расширения политики ЕС по Средней Азии и поможем продвинуть вперед торговые соглашения с Канадой, Японией и США. И в год Европейского Развития, мы продолжим важную работу над европейской безопасностью и обороной, иностранными боевиками, миграцией, расширением и развитием.

­- Латвия впервые будет председательствовать в Совете ЕС. Какие положительные изменения внесло членство в ЕС для Латвии?

- В течение последних 10 лет после вступления в ЕС Латвия прошла динамичный и большой путь изменений и реформ. Мы приблизились с среднему уровню жизни в ЕС на 20%. Что касается правительства Латвии, я бы хотела подчеркнуть здесь наш фокус на экономику, основанную на цифровую повестку, инновации и науку, как два приоритета, которые идут рука об руку с нашими приоритетами в период председательства в Совете ЕС.

- Учитывая, что Латвия и Азербайджан длительное время были в составе одного государства, как Латвия намерена развивать отношения между нашими странами и какие сферы деятельности являются наиболее интересными для Латвии?

- Латвия рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера на Южном Кавказе. Мы удовлетворены развитием нашим двусторонних отношений. Наш политический диалог активен и конструктивен. Мы ожидаем участия азербайджанского руководства на саммите Восточного Партнерства в Риге.

Мы должны приложить больше усилий для развития наших экономических отношения во благо наших граждан. Потенциал и возможности для экономического сотрудничества не использованы полностью. Наиболее перспективными сферами для двустороннего сотрудничества являются сфера ИТ, услуги здравоохранения, промышленность, экология и защита окружающей среды.

Латвия заинтересована в обмене нашим опытом в реформах. Мы приветствуем участие Азербайджана в 2014 году в продвинутой программе Европейского законодательства и экономики для региона Восточного Партнерства и Средней Азии, предложенной Рижской высшей школой права. Мы продолжим эту программу в 2015 году. Мы также хотим расширить наше сотрудничество в области образования, чтобы больше студентов из Азербайджана обучались в латвийских университетах.

­- Как Латвия может сыграть роль моста между ЕС и Азербайджаном? Заинтересована ли Латвия в развитии программы Восточного Партнерства?

­- Развитие инициативы Восточного Партнерства ЕС является важным приоритетом латвийского председательства. Рижский саммит должен подать четкий сигнал, что Европейский Союз имеет особый интерес к укреплению и продолжению Восточного Партнерства. Саммит в Риге также поставит вопрос выполнения целей, поставленных Вильнюсским саммитом и предоставит предварительную оценку выполнению ассоциативных соглашений. Также должен быть рассмотрен процесс упрощения визового режима со странами Восточного Партнерства, который соответствует критериям. Мы верим, что индивидуальный подход должен быть применен для каждой страны, учитывая уровень амбиций каждой страны в плане сотрудничества с ЕС.

ЕС рассматривает Азербайджан как надежного партнера в обеспечении региональной и международной безопасности, в вопросах энергетики, борьбы с терроризмом, инвестиций, культуры, образования и других сферах. Мы заинтересованы в строительстве наших отношений на основе взаимного уважения и общих интересов, но также и на основе наших общих ценностей и принципов. Латвия, как председатель Совета ЕС, поддерживает усилия для углубления отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

- Европа сегодня сталкивается со многими серьезными вызовами, такими как слабый экономический рост, поток мигрантов и угрозы террористов. Что Латвия намерена предложить ЕС для того, чтобы бороться с этими вызовами?

­- Основным вызовом, с которым ЕС столкнулся сегодня, заключается в радикализации нашего общества на основе экономических, религиозных и других различий. Последствия этих опасных тенденций намного шире, чем мы могли себе представить несколько лет назад - значительное число населения исключены из экономической и социальной жизни, крайние популисты становятся все более и более популярными на политической сцене.

Я глубоко озабочена увеличивающимися вооруженными столкновения в Восточной Украине. Это является результатом невыполнения самых важных обязательств Минских соглашений - отвода российских вооруженных сил, приостановки потока оружия и военного персонала из России в Украину, установления украинского контроля за границей.

Мы все хотим иметь стабильные и прагматические отношения с нашими соседями, включая Россию. Но, аннексия Крыма, агрессия в Украине и нарушение международного права не позволяет нам продолжать бизнес с Россией, как это было раньше. Ответ ЕС был четким и единым. Санкции останутся до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены Россией. Отмена усиления санкций будет осуществлена в зависимости от действий России. Аннексия Крыма не должна быть забыта и прощена.

Что касается экономики, основной вызов Евросоюза заключается в том, как вернуть Союз и его членов обратно на путь экономического роста. Конкурентоспособность является ключом к ответу. ЕС нужны больше инвестиций и тесные экономические контакты со стратегическими партнерами. Инвестиционный план для Европы, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство с США и полное выполнение внутреннего рынка ЕС являются важными средствами, которые мы предпримем для того, чтобы ответить этим вызовам.

С начала января, после трагических событий в Париже, борьба с терроризмом стала центральным вопросом дискуссий на ряде мероприятий на различных уровнях, и уже многое было сделано со стороны ЕС и его стран-членов. В результате обсуждений на встрече с министром внутренних дел и юстиций, было принято Рижское совместное заявление. В нем отмечаются дальнейшие всеобъемлющие меры против нынешних угроз, точнее говоря, предотвращение радикализации, обмен информацией и сотрудничество между компетентными структурами, предотвращение незаконного трафикинга оружия и укрепление внешних границ. Латвия придает особое значение системе записи имен пассажиров ЕС и ее скорейшему принятию безо всяких задержек. Министры финансов, в свою очередь, обсудили будущие шаги по борьбе с финансированием терроризма и совместно с Комиссией приняли декларацию для усиления эффективности новых правил пакета по борьбе с отмыванием денег. Более того, с учетом дальнейшей работы по борьбе с внешними аспектами терроризма главы МИД согласились укрепить связи с третьими странами, быстро реализовать стратегию по борьбе с терроризмом, а также решить неурегулированные кризисы и конфликты, которые способствуют терроризму.

- Госпожа Страуюма, недавно весь мир стал свидетелем настоящей драмы в Париже и его окрестностях, когда террористы убили десятки людей. В то же время в Германии проводятся антимусульманские выступления, в Швеции совершаются нападения на мусульман. Можно ли ожидать увеличение антимусульманских и антимигрантских тенденций в Европе, и что Латвия может сделать для того, чтобы справиться с этим серьезным вызовом?

- Я уверена, что ни одна из религий, ислам или христианство, не выступают за насилие и терроризм. Европа в течение веков является домом для многих национальностей и представителей различных религий, и единой идеей ЕС является "Объединение в разнообразии". Другим вопросом является предотвращение радикализации и экстремизма отдельных членов нашего сообщества. ЕС уже делает довольно много в этой сфере: продвигает социальную интеграцию, осуществляет культурный диалог, усовершенствование образования. Однако, еще многое предстоит сделать, и мы ожидаем, что после террористических атак в Париже, ЕС станет более эффективным в решении факторов радикализации, насильственного экстремизма и терроризма. Азербайджан, являющийся исламской страной с европейскими ценностями, также может стать нашим хорошим советником и партнером в этом плане.

- Говоря, о терроризме и безопасности в Европе, существует несколько замороженных конфликтов на границе с ЕС. Какие шаги Латвия, как председатель ЕС, намерена сделать для решения этих конфликтов, особенно армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт?

- Мы, как страна-председатель в Совете ЕС, поддерживаем переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ, нацеленные на решение конфликта. Мы верим, что для его решения важно проводить прямые контакты на высоком уровне между Арменией и Азербайджаном. Усилия для достижения устойчивого урегулирования конфликта должны быть продолжены и Латвия приветствует их. Латвия уверена, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен только с использованием мирных средств, учитывая основные принципы международного права. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать любых действий и заявлений, которые могли бы накалить ситуацию.