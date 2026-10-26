Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мира

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 29-30 октября в Анкаре, определит стратегические цели и дорожную карту общего будущего тюркского мира.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил депутат парламента Турции Кюршад Зорлу.

По его словам, 29 октября состоится заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, а 30 октября - саммит глав государств под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На саммите обсудят создание единой музейной карты, сервисных пунктов для граждан тюркских государств в аэропортах, развитие сотрудничества в футболе и запуск общей платформы электронной торговли. Также запланированы Форум женской дипломатии тюркского мира и мероприятия, посвященные культурному наследию стран ОТГ.