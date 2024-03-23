Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования российскому коллеге в связи с терактом

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанту Алексан

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанту Александру Куренкову.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

К.Гейдаров выразил российскому коллеге соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области.

Министр также выразил глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, что в результате произошедшего накануне теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 90 человек. В связи с терактом задержаны 11 человек.